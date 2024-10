Venezuela ratifica como procurador-geral funcionário sancionado pelos EUA

Saab, procurador-geral desde 2017 e que agora assumirá um novo período de sete anos no cargo, liderou processos de "terrorismo" contra detidos no contexto dos protestos pós-eleições de 28 de julho, nas quais o presidente Nicolás Maduro foi proclamado reeleito em meio a denúncias de fraude da oposição.

Saab, em contrapartida, rechaça as acusações de violações sistemáticas dos direitos humanos na Venezuela, ao sustentar que, sob sua gestão no Ministério Público, mais de 600 funcionários foram condenados por abusos.

"Designa-se o cidadão Tarek William Saab Halabi como procurador-geral", disse o presidente do Legislativo, Jorge Rodríguez, após votação na câmara.

Saab, que chegou a ser governador do estado de Anzoátegui (leste) pelo partido do governo, foi nomeado pela antiga Assembleia Nacional Constituinte, um corpo integrado exclusivamente por representantes do chavismo que assumiu por dois anos as funções do Parlamento, que, naquele momento era dominado pela oposição.