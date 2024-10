Trump volta a atacar Harris e diz que governo Biden 'destruiu o país'

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato à Casa Branca, Donald Trump, disse que a vice-presidente americana e rival democrata, Kamala Harris, é pior do que sua antiga adversária em 2016, Hillary Clinton, em discurso durante evento de campanha no Novo México, nesta quinta-feira.

Criptoativos

O ex-presidente dos EUA e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, prometeu acabar com "guerra contra criptoativos", segundo ele, empreendida pela rival democrata, a vice-presidente, Kamala Harris. O comentário foi feito no 16º aniversário do lançamento do whitepaper do bitcoin.

O candidato presidencial republicano desejou aos fãs do bitcoin um "Feliz 16º aniversário do Livro Branco de Satoshi" em sua plataforma de mídia social Truth Social e no X.com (antigo Twitter) de Elon Musk.