Trump e Kamala aparecem empatados em Michigan, mostra pesquisa Washington Post

O resultado da votação no estado americano de Michigan, um dos mais importantes para a definição do próximo presidente dos Estados Unidos, segue imprevisível.

Pesquisa do jornal americano The Washington Post, divulgada nesta quinta-feira, 31, mostrou que a vice-presidente americana e candidata presidencial democrata, Kamala Harris, está empatada com o ex-presidente dos Estados Unidos e candidato presidencial republicano, Donald Trump.

Levantamento do Post revela que Harris lidera por uma margem de dois pontos entre os eleitores registrados. Mas entre os prováveis eleitores, Trump tem uma vantagem de 1 ponto porcentual.