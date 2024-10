Trump anda em caminhão de lixo para chamar atenção para comentário de Joe Biden

Donald Trump desceu os degraus do Boeing 757 que leva seu nome, atravessou uma pista encharcada de chuva e, depois de errar a maçaneta duas vezes, subiu no banco do passageiro de um caminhão de lixo branco que também levava seu nome. O ex-presidente, que já foi uma estrela de reality show conhecido por seu exibicionismo, queria chamar a atenção para um comentário feito um dia antes por seu sucessor como presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, que sugeria que os apoiadores de Trump eram lixo. Trump usou o comentário como um porrete contra sua rival democrata, a vice-presidente Kamala Harris. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "O que você achou do meu caminhão de lixo?", disse Trump, usando um colete de segurança laranja e amarelo sobre sua camisa social branca e gravata vermelha. "Isso é em homenagem a Kamala e Joe Biden."

Trump e outros republicanos estavam enfrentando resistência por comentários de um comediante em um comício de Trump no fim de semana, que menosprezou Porto Rico como uma "ilha flutuante de lixo". Trump então aproveitou um comentário que Biden fez em uma ligação na quarta-feira, 30, de que "o único lixo que vejo flutuando por aí são seus apoiadores". O atual presidente tentou esclarecer o comentário depois, dizendo que pretendia dizer que a demonização dos latinos por Trump era inconcebível. Mas era tarde demais. Nesta quinta-feira, 31, depois de chegar em Green Bay, Wisconsin, para um comício noturno, Trump subiu no caminhão de lixo, tendo uma breve discussão com repórteres enquanto olhava pela janela - semelhante ao que ele fez no início deste mês durante uma aparição para fotos que ele organizou em um McDonald's da Pensilvânia. Trump novamente tentou se distanciar do comediante Tony Hinchcliffe, cuja piada havia desencadeado a tempestade de fogo, mas o ex-presidente não o denunciou. Ele também disse que não precisava se desculpar com os porto-riquenhos. "Não sei nada sobre o comediante", disse Trump. "Não sei quem ele é. Nunca o vi. Ouvi dizer que ele fez uma declaração, mas foi uma declaração que ele fez. Ele é um comediante, o que posso dizer. Não sei nada sobre ele."