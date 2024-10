Socorristas encontram segunda vítima mortal de desabamento de hotel na Argentina

Trata-se de uma "mulher idosa" chamada Rosa. "Sabemos disso por uma confirmação que a família fez através da fotografia de uma tatuagem que ela tinha no braço direito", confirmou o ministro da Segurança argentino, Javier Alonso, em uma coletiva de imprensa no local do desabamento.

O governador de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitou o local do desabamento na quarta-feira e se reuniu com o Comitê de Crise.

Socorristas trabalham desde então com cães, drones, sonares, sondas com câmeras e microfones e uma grua para remover paredes, lajes e vigas.

As causas do desabamento são desconhecidas, mas o município de Villa Gesell informou em um comunicado que uma obra estava sendo realizada "de forma clandestina, sem cumprir com a legislação municipal" no hotel e que o procedimento já havia sido paralisado em agosto.

