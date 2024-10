Retórica agressiva contra imigrantes na campanha dos EUA os empurra para o caminho legal

Um Rio Bravo sem migrantes, abrigos meio vazios, um jovem feliz por entrar legalmente nos Estados Unidos vindo do México. A cena refletiria o sucesso das políticas de migração, mas esconde o medo das ameaças lançadas pela campanha presidencial dos EUA.

Temendo também a morte nas mãos de traficantes e as medidas que agora punem mais severamente a migração sem documentos, muitos estrangeiros optam por canais legais para solicitar asilo, o que fez com que as travessias irregulares de fronteira diminuíssem drasticamente.

De 250 mil em dezembro, caíram para quase 54 mil em setembro passado, de acordo com a administração do presidente democrata Joe Biden, que em junho emitiu novas regras para restringir o acesso ao sistema de imigração, incluindo deportações.