ONG reporta três mortos em ataques israelenses contra cidade síria perto da fronteira com Líbano

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) informou que três pessoas morreram nesta quinta-feira em bombardeios israelenses a uma cidade síria na região de Quseir, perto da fronteira com o Líbano, onde Israel luta contra o Hezbollah.

A OSDH, ONG com sede no Reino Unido, disse que o ataque teve como alvo "um depósito de armas e instalações de armazenamento de combustível do Hezbollah em uma área industrial de Quseir".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

lar/ho/kir/an/jvb/jc