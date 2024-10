Kamala ou Harris? Um nome diz muito

"Há muitas maneiras de pronunciar o nome dela (...) Não me importo se pronuncio errado", disse Trump no final de julho.

As duas sobrinhas da vice-presidente, de 60 anos, subiram ao palco da convenção democrata em agosto para explicar a pronúncia correta e fazer com que o público repetisse o nome da "tia".

A equipe de campanha de Harris decidiu combater as insinuações machistas e racistas insistindo no nome.

"Chamar as mulheres no poder pelo primeiro nome é muitas vezes uma forma de subestimar sua autoridade", observa.

Quando Joe Biden retirou-se da disputa em julho e Kamala Harris o sucedeu como candidata, o perfil da equipe de campanha no X mudou de "HQ de Biden" para "HQ de Kamala" ("HQ" de 'Head Quarter', sede).

Nos comícios, as placas "Kamala" coexistem com as placas "Harris Walz", sobrenome do companheiro de chapa democrata.

Na noite de terça-feira, em Washington, milhares de pessoas gritavam este nome enquanto a candidata fazia um discurso solene com a Casa Branca ao fundo.