Kamala Harris e Trump caçam eleitores no Arizona e Nevada entre bruxas e fantasmas

Faltam cinco dias para as eleições presidenciais nos EUA, e os candidatos tentam reforçar o apoio em Estados considerados campo de batalha entre Republicanos e Democratas. No Arizona, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, derrotou o Trump há quatro anos por 11 mil votos, a menor margem no país.

Os latinos representam 25% da população eleitoral qualificada no Arizona, enquanto em Nevada são pouco mais de um em cada cinco votantes, de acordo com o Pew Research Center.

Por sua vez, Harris fará um comício em Phoenix, com show da banda mexicana Los Tigres del Norte. Ela também viaja para Las Vegas, onde participa de evento com a cantora e atriz Jennifer Lopez e a banda Maná, também em busca de eleitores latinos indecisos.

O republicano fará comícios em Albuquerque, Novo México, e em Henderson, em Nevada. Ele fecha o Dia das Bruxas em um evento em Glendale, no Arizona, ao lado do comentador conservador Tucker Carlson.

Na quarta, Harris tentou se afastar do comentário de Biden, que disse que "o único lixo flutuando" seriam os apoiadores de Trump, após o comediante Tony Hinchcliffe comparar Porto Rico a uma "ilha de lixo". "Discordo veementemente de qualquer crítica às pessoas com base em quem elas votam", disse a vice-presidente. A Casa Branca explicou posteriormente que Biden referia-se especificamente às falas do comediante e não aos apoiadores de Trump.

Enquanto isso, Trump voltou a atacar a rival democrata, chamando-a de idiota, durante comício na Carolina do Norte, e reiterou a proposta de ampliar tarifas comerciais a outros países, em especial, o México. Disse ainda que não sabia que o empresário Elon Musk mantinha contato com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e rasgou elogios ao empresário, que já declarou apoio ao Republicano.

Mais de 60 milhões de americanos já votaram de forma antecipada, de acordo com dados do Laboratório Eleitoral da Universidade da Flórida. Enquanto isso, as pesquisas de opinião de voto seguem indicando uma disputa difícil entre Trump e Harris. A vice-presidente dos EUA está à frente nos levantamentos em Wisconsin e Michigan, dois Estados importantes, segundo novas pesquisas da CNN. A disputa segue acirrada na Pensilvânia, onde Harris está empatada com o ex-presidente americano.