Julián Álvarez salva Atlético de Madrid contra o Vic na Copa do Rei

Dois gols de Julián Álvarez na reta final evitaram o desastre para o Atlético de Madrid, que venceu por 2 a 0 em sua visita ao modesto Vic nesta quinta-feira (31), na primeira rodada da Copa do Rei.

O duelo contra uma equipe amadora da sexta divisão espanhola parecia propício para o Atlético, mas na realidade time madrilenho sofreu muito mais do que o esperado para sair com a vitória.

O Atlético só conseguiu tirar o zero do placar aos 36 minutos do segundo tempo em cobrança de pênalti de Álvarez, que começou o jogo no banco de reservas e foi colocado em campo pelo técnico Diego Simeone para reforçar o ataque 'colchonero'.