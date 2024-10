Inundações na Espanha foram 12% mais intensas do que no clima pré-industrial, afirma rede de cientistas

As chuvas torrenciais que caíram na Espanha foram 12% mais intensas e duas vezes mais prováveis do que antes do aquecimento do clima, estimaram, nesta quinta-feira (31), os cientistas do World Weather Attribution (WWA), uma rede de referência, em uma primeira análise. A rede de especialistas, que sistematizou um método científico para estimar a relação entre fenômenos meteorológicos extremos e a mudança climática, alerta, no entanto, que, dada a natureza muito recente do evento, sua "análise não é um estudo de atribuição completo e detalhado" como é habitual, "pois os cientistas não usaram modelos climáticos para simular o evento em um mundo sem aquecimento provocado pelo ser humano". É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Um estudo de atribuição completo geralmente é realizado em vários dias ou semanas.

Desta vez, os cientistas do WWA se concentraram apenas na comparação entre o que ocorreu na Espanha desde terça-feira e "estudos meteorológicos históricos". Eles examinaram dados do passado sobre as precipitações em um único dia no sul da Espanha para entender como esses eventos evoluíram desde o clima pré-industrial (1850-1900), quando a temperatura do planeta era 1,3 ºC menor do que agora. A conclusão é que "os estudos meteorológicos históricos indicam que as precipitações em um único dia nesta região aumentam à medida que as emissões de combustíveis fósseis aquecem o clima".

Os cientistas estimam que "a mudança climática é a explicação mais provável" para a intensidade das precipitações na Espanha "já que uma atmosfera mais quente pode conter mais umidade, o que provoca chuvas mais intensas". Estudos anteriores já estabeleceram que, com 1,3 ºC de aquecimento global, a atmosfera pode conter cerca de 9% mais umidade. Trata-se de um "estudo parcial", comenta à AFP Sonia Seneviratne, integrante do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).