Dentes, lábios, seios: Albânia vive o auge do turismo estético

Seu centro "oferece cuidados de alta qualidade com material garantido e certificado" com padrões europeus, explica.

"Não gosto de falar de turismo médico. É um pouco duro, assusta... Prefiro falar de turismo da felicidade, que deixa as pessoas felizes", explica Dritan Gremi, diretor de uma clínica odontológica em Tirana, a capital do país dos Bálcãs.

A Albânia já foi um dos países mais fechados do mundo, mas atualmente recebe milhões de turistas, muitos em busca de um sorriso mais radiante, lábios mais carnudos ou seios mais volumosos.

Segundo as autoridades de saúde, a Albânia oferece procedimentos odontológicos a preços competitivos sem comprometer a qualidade do tratamento.

Nathalie Gangloff, animadora em um lar de idosos em Cognac, no sudoeste de França, também optou por tratar seus dentes na Albânia.

- "Beleza em todas as idades" -

Os baixos custos de gestão e dos impostos, que não ultrapassam os 15%, permitem que as clínicas albanesas sejam muito competitivas e ganhem um lugar no mapa do turismo médico.

O volume de negócios do setor é estimado entre 200 e 250 milhões de euros anuais (1,25 a 1,59 bilhão de reais).

Anna Maria, uma italiana de Milão, aproveita as férias na Albânia para colocar facetas dentárias e fazer uma cirurgia labial.