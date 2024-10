Cubanos cultivam amor pelas radionovelas em tempos de internet

Nem a internet, nem as séries nas plataformas digitais conseguiram superar o romance de quase oito décadas entre Cuba e a radionovela, um gênero que a ilha esteve na vanguarda e que continua despertando paixões.

Em 1948, Cuba fez grande parte da América Latinaódios conta a história da herdeira de uma família rica de Havana que luta pelo seu direito de dar à luz seu filho.

Quase 80 anos depois, "Amores en subasta", transmitida pela Radio Progreso ao meio-dia, cativa os cubanos com sua história ambientada na Havana do início do século XX.