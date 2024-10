Cochabamba, o 'celeiro da Bolívia' cercado pelos bloqueios

Sua carga foi arruinada na viagem de 270 quilômetros da cidade de Omereque até a capital de Cochabamba, o departamento mais atingido por bloqueios de estradas por partidários do ex-presidente Morales, que está sendo investigado por um caso de estupro em 2016 que ele nega.

“Só Deus sabe com quantas lágrimas esse tomate veio”, diz à AFP a agricultora de 48 anos. Cachos inteiros de pimentão e feijão também estão apodrecendo no mesmo lugar.

Em meio ao cheiro de frutas apodrecidas em um mercado atacadista em Cochabamba, epicentro dos protestos em apoio a Evo Morales na Bolívia, Damaris Masías chora ao ver as 10 toneladas de tomates que trouxe em seu caminhão serem jogadas no lixo.

Os protestos começaram em 14 de outubro. Desde então, os bloqueios aumentaram de quatro para 24, de acordo com as autoridades.

Era sua própria produção e a de seus vizinhos. O caminhão deveria fazer a mesma viagem em oito horas, mas por causa dos protestos, que pedem o “fim da perseguição judicial” contra Morales e a renúncia do presidente Luis Arce, as caixas chegaram em nove dias

A quinze minutos do mercado fica o escritório de encomendas da companhia aérea estatal Boliviana de Aviação, onde uma fila de trezentos metros de comprimento de clientes aguarda sua vez de enviar pedidos e mercadorias.

Devido aos bloqueios, Cochabamba perdeu até agora cerca de 20 milhões de dólares (quase 120 milhões de reais) somente no setor agrícola, de acordo com a Confederação Nacional da Agricultura da Bolívia (Confeagro).

“Cochabamba é o grande eixo articulador da economia. Por aqui passam todas as exportações da agroindústria de Santa Cruz (o departamento mais rico do país), que seguem para os portos de Arica (Chile) para gerar as tão necessárias divisas para o país”, explica Rolando Morales, vice-presidente da Confeagro.

Desde 2015, a Bolívia usa suas reservas em dólares para subsidiar a gasolina e o diesel importados. Os fundos estão se esgotando.

A crise foi agravada pelos bloqueios, que geram escassez de combustível e longas filas nos postos de gasolina, fazendo com que os preços da cesta básica subissem.