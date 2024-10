Cientistas questionam o 'teorema do macaco infinito'

Os cálculos de dois matemáticos colocaram em xeque o "teorema do macaco infinito", que afirma que um macaco, digitando aleatoriamente em uma máquina de escrever, acabaria reproduzindo, por exemplo, as obras completas de Shakespeare, se lhe fosse dado tempo suficiente.

Essa hipótese, formulada há mais de um século, sugere que, com tempo suficiente, algo improvável, mas tecnicamente possível, pode se tornar provável.

No entanto, matemáticos australianos calcularam que mesmo todos os chimpanzés do mundo "quase com certeza" nunca conseguiriam reproduzir as obras do dramaturgo e poeta inglês, mesmo tendo a duração do Universo para isso.