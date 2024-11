Acusado de liderar organização criminosa, rapper Young Thug declara-se culpado

Seu julgamento, com outros cinco acusados, é o mais longo da história deste estado do sudeste dos Estados Unidos.

O astro do hip hop americano também assinalou que não rechaçava as acusações de dirigir uma gangue de rua e violar a lei de criminalidade organizada da Geórgia.

Os promotores anunciaram que pediriam uma condenação de 45 anos para Young Thug, 25 de prisão e 20 em liberdade condicional.

A detenção em maio de 2022 do intérprete de "Best Friend", "Hot" e "Check", coroado com um Grammy em 2019 como coautor da melhor canção do ano, "This is America", foi um choque para a influente cena hip hop de Atlanta.

Young Thug colaborou com alguns dos nomes mais importantes do rap e do pop, desde Drake e Travis Scott a Dua Lipa, Justin Bieber e Elton John.