Trump diz que não conhece comediante que insultou Porto Rico em comício

Pressionado por alguns aliados a se desculpar pelos comentários racistas feitos por palestrantes em seu comício no fim de semana, Donald Trump disse nesta terça-feira, 29, que não conhece o comediante que fez os comentários sobre Porto Rico no último domingo, 27, e chamou o evento de um "festival de amor" - o mesmo termo que ele usou anteriormente para descrever o episódio de 6 de janeiro no Capitólio dos EUA. "Não tenho ideia de quem ele é", disse Trump em entrevista na Fox News sobre Tony Hinchcliffe, que descreveu Porto Rico como uma "ilha flutuante de lixo". "Alguém disse que havia um comediante que brincou sobre Porto Rico ou algo assim. E não tenho ideia de quem ele é - nunca o vi, nunca ouvi falar dele. E não quero ouvir falar dele. Mas não tenho ideia", disse o republicano. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Questionado pelo apresentador da Fox News Sean Hannity se ele gostaria que Hinchcliffe não estivesse lá, Trump disse que sim. "É, quer dizer, não sei se é grande coisa ou não, mas não quero ninguém fazendo piadas maldosas ou idiotas", ele disse. "Provavelmente ele não deveria estar lá, é."

Trump, na entrevista, também disse repetidamente que "os porto-riquenhos me amam" e que ele tem ótimos relacionamentos com hispânicos e pessoas de Porto Rico. Ele diz: "Toda vez que saio, vejo alguém de Porto Rico, eles me dão um abraço e um beijo." Mais cedo, falando para apoiadores e repórteres em seu resort Mar-a-Lago, Trump afirmou sobre o comício no Madison Square Garden, em Nova York, que "nunca houve um evento tão bonito" quanto seu comício de domingo. "O amor naquele ambiente. Foi de tirar o fôlego," disse ele. "Foi como um festival de amor, um absoluto festival de amor. E foi uma honra estar envolvido." Embora o republicano tenha se recusado a admitir sobre a gravidade do comentário, em um comício na Pensilvânia nesta terça-feira, as atenções pareciam voltadas ao tema. Tim Ramos, ex-candidato a prefeito de Allentown, a cidade onde o comício desta terça foi realizado, começou seus comentários dizendo: "Sou um homem porto-riquenho e quero começar expressando meu amor pela ilha e pelo povo de Porto Rico. ... Somos um povo lindo de uma ilha linda."