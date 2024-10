Times da 1ª divisão espanhola seguem evitando surpresas na Copa do Rei

Depois dos quatro times da primeira divisão espanhola que se classificaram de forma direta nos jogos da Copa do Rei de terça-feira, as outras quatro equipes da elite que jogaram nesta quarta-feira (Sevilla, Leganés, Celta e Girona) também avançaram.

Em todos os casos a classificação aconteceu contra times de categoria amadora (quinta ou sexta divisão), portanto as vitórias foram mais do que lógicas.

O Celta foi quem mais balançou as redes. Foram cinco gols na vitória por 5 a 1 na visita ao San Pedro, enquanto o Girona, terceiro colocado da última LaLiga espanhola, goleou por 4 a 0 o Extremadura fora de casa. O Sevilla venceu por 3 a 0 no campo do Las Rozas.