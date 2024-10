Sem artilheiro Terceros, Bolívia anuncia convocados para jogos contra Equador e Paraguai

Terceros, de 20 anos e que joga no Santos, está em fase de recuperação e poderá ter condições para o duelo da 12ª rodada contra o Paraguai, no estádio Villa Ingenio, na cidade de El Alto, vizinha a La Paz.

"Miguelito está numa situação delicada. Perdeu vários quilos com uma infecção intestinal", revelou o técnico Oscar Villegas durante a coletiva de imprensa.

Com 12 pontos em dez jogos, a equipe comandada por Villegas ocupa a sétima posição, que leva à disputa de uma repescagem contra uma seleção de outra confederação. A Bolívia luta para repetir a classificação histórica que conseguiu para a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos.

A Bolívia visita os equatorianos em Guayaquil no dia 14 de novembro e cinco dias depois recebe os paraguaios em Villa Ingenio, a 4.150 metros de altitude.

Goleiros: Guillermo Viscarra (The Strongest), Alejandro Torres (Oriente Petrolero) e Rodrigo Banegas (San José).

O Equador está em quinto lugar na tabela e o Paraguai em sexto, posições que garantem classificação direta para o Mundial de 2026 na América do Norte.

Defensores: Luis Haquín (Ponte Preta, Brasil), Efraín Morales (Atlanta United, Estados Unidos), Sebastián Álvarez (Oriente Petrolero), Marcelo Tórrez (Santos, Brasil), Luis Barbosa (Aurora), Marcelo Suárez (Always Ready), José Sagredo (Bolívar), Diego Medina (Always Ready), Yomar Rocha (Bolívar), Carlos Fernández (Akron, Rússia) e Luis Paz (Bolívar).

Meio-campistas: Héctor Cuéllar (Always Ready), Ervin Vaca (Bolívar), Robson Matheus (Always Ready), Adalid Terrazas (USM Alger, Argélia), Ramiro Vaca (Bolívar), Gabriel Villamil (LDU, Equador), Daniel Camacho (Universitario de Vinto), Boris Céspedes (Yverdon Sport, Suíça), Carlos Sejas (Aurora), Miguel Terceros (Santos, Brasil) e Jeyson Chura (The Strongest).

Atacantes: Lucas Chávez (Al Taawon, Arábia Saudita), José Martines (Always Ready), Enzo Monteiro (Santos, Brasil), Carmelo Algarañaz (Kalamata, Grécia) e César Menacho (Blooming).