O que está por trás do veto do Brasil à entrada da Venezuela nos Brics?

Não é necessariamente um veto, porém é uma posição contrária à entrada do país do ditador Nicolás Maduro no bloco. Como as decisões dos Brics (grupo que une Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) precisam de consenso, a Venezuela foi impedida de entrar nesta cúpula de 2024 como parceira do grupo pela recusa da posição brasileira em chancelar o país vizinho.

O governo russo já havia manifestado a sua vontade de expandir o bloco mais uma vez, entretanto, não com novos membros plenos, mas com novos parceiros, países que participarão das reuniões, mas não vão ter status de membros plenos. Dos países integrantes do bloco, apenas o Brasil não aceitou responder à lista solicitada pela Rússia, de quais países cada integrante queria ver no grupo.

A proposta brasileira era estabelecer critérios para ingresso de membros parceiros do bloco. Um dos critérios defendidos pelo Brasil é a ausência de contenciosos entre os países membros com os aspirantes, um claro critério para barrar a Venezuela no grupo. Mas qual o interesse do Brasil em barrar o vizinho?