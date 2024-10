Nova missão com três astronautas chega à estação espacial chinesa

Três astronautas chineses, incluindo a única engenheira espacial do país, entraram nesta quarta-feira (30) na estação orbital Tiangong, após o lançamento bem-sucedido durante a madrugada.

A tripulação da missão Shenzhou-19 passará seis meses na estação e realizará experimentos no âmbito do programa espacial chinês, que pretende enviar astronautas à Lua até 2030 e, eventualmente, construir uma base em sua superfície.

A missão decolou às 4H27 (17H27 de Brasília de terça-feira) do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste do país, informaram o canal CCTV e a agência de notícias Xinhua.