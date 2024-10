Mediadores apresentarão proposta de trégua de 'menos de um mês' em Gaza

Os mediadores entre Israel e o Hamas apresentarão uma proposta ao movimento palestino de trégua de "menos de um mês" na guerra em Gaza, afirmou nesta quarta-feira (30) à AFP uma fonte que acompanha as negociações.

Na segunda-feira, as conversações entre o diretor do serviço de inteligência externo de Israel, David Barnea, o diretor da CIA, Bill Burns, e o primeiro-ministro do Catar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, foram concluídas em Doha.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As reuniões mencionaram uma proposta de trégua de "curto prazo", de "menos de um mês" na Faixa de Gaza, cenário de uma guerra entre o Exército israelense e o movimento islamista palestino Hamas, indicou a fonte, sob a condição de anonimato.