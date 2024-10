Kamala se distingue de Biden após presidente chamar seguidores de Trump de ‘lixo’

Os republicanos estão furiosos com o presidente por um comentário feito durante uma videoconferência com a ONG Voto Latino.

Após uma recepção popular calorosa, Kamala Harris lida nesta quarta-feira (30) com um deslize de Joe Biden, que provocou uma tempestade política ao chamar de "lixo" os seguidores de Donald Trump, a menos de uma semana das eleições presidenciais dos Estados Unidos.

no sapato da vice-presidente.

"Essas pessoas. Terrível, terrível, terrível dizer algo assim", comentou Trump em um comício na Pensilvânia.

Ele comparou com quando Hillary Clinton, que disputou com ele a presidência em 2016, afirmou que metade dos seguidores do republicano eram "lamentáveis".