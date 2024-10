Inter vence Empoli e mantém vice-liderança no Campeonato Italiano

No segundo tempo, os 'nerazzurri' construíram a vitória com dois gols de Davide Frattesi (50' e 67') e um de Lautaro Martínez (79').

A atual campeã da Serie A não teve muitos problemas em sua viagem à Toscana, diante de um adversário que ficou com dez jogadores pela expulsão do zagueiro Saba Goglichidze aos 30 minutos por uma entrada perigosa sobre Marcus Thuram.

A Inter de Milão voltou a se colocar a quatro pontos do líder Napoli graças à vitória sobre o Empoli por 3 a 0 nesta quarta-feira (30), pela 10ª rodada do Campeonato Italiano.

O resultado garante a Inter como vice-líder ao final da rodada, depois do espetacular empate em 4 a 4 com a Juventus, que ainda nesta quarta-feira enfrenta o Parma e poderia ultrapassar o time de Milão.

Em outro jogo do dia, o Venezia venceu a Udinese por 3 a 2 e conseguiu sair da lanterna, que agora é do Genoa.

Jogando fora de casa, o time de Údine chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas a expulsão de Isaak Touré no início do segundo tempo (53') foi determinante para a virada dos anfitriões, selada na reta final com um gol de pênalti do finlandês Joel Pohjanpalo (86').

-- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação: