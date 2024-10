Explosão em siderúrgica deixa 12 mortos no México

Uma explosão em uma siderúrgica no estado mexicano de Tlaxcala (centro) deixou pelo menos 12 mortos, informou um funcionário do governo local nesta quarta-feira (30).

"Na madrugada desta quarta-feira foi reportado um incêndio em uma fábrica de aço na zona industrial do município de Xaloztoc, com um balanço de 12 mortos e um ferido até agora", informou o governo local em um comunicado publicado em suas redes sociais.

O acidente ocorreu por volta das 03h locais (6h em Brasília) em uma torre do complexo da empresa Aceros Simec, em um parque industrial situado no município de Xaloztoc, cerca de 150 quilômetros a leste da Cidade do México, acrescentou.