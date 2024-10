Eintracht vence 'Gladbach' com um a menos e vai às oitavas da Copa da Alemanha

Na volta para o segundo tempo, o japonês Ko Itakura empatou para o 'Gladbach' (47'), antes de o egípcio Omar Marmoush marcar o gol da classificação do time de Frankfurt (70').

O zagueiro belga Arthur Theate foi expulso no início da partida, seu segundo cartão vermelho em apenas três dias, mas o francês Hugo Ekitiké colocou o Eintracht na frente pouco antes do intervalo (45'+2).

Com dez jogadores desde os 15 minutos do primeiro tempo, o Eintracht Frankfurt conseguiu se classificar para as oitavas de final da Copa da Alemanha ao vencer o Borussia Mönchengladbach por 2 a 1 nesta quarta-feira (30).

Mamoush está sendo uma das sensações do início de temporada na Alemanha, com 17 gols em 13 jogos, contando todas as competições.

Nos demais jogos do dia, o destaque ficou para a eliminação do Heidenheim, com derrota por 2 a 1 para o Hertha Berlim, da segunda divisão.

Já o Werder Bremen se garantiu nas oitavas, embora tenha sofrido para bater por 1 a 0 o Paderborn, também da segunda divisão.