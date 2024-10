Desinformação eleitoral nos EUA colide com uma comunidade latina cética

"Joe Biden abriu as fronteiras para atrair eleitores" e "Kamala Harris é comunista", são algumas das desinformações que circulam nas redes sociais antes da disputa entre o republicano Donald Trump e a democrata Kamala e que visam os 36,2 milhões de eleitores latinos, quatro milhões a mais que nas últimas eleições.

O suposto voto de migrantes sem documentos e a suspeita de uma possível fraude eleitoral nos Estados Unidos são as principais desinformações dirigidas a uma comunidade latina cada vez mais preparada para não cair em fraudes.

Na última pesquisa da fundação Digital Institute of the Americas (DDIA), publicada em outubro, 66% dos entrevistados latinos expressaram "incerteza" ou rejeitaram as desinformações que lhes foram apresentadas, em comparação aos 62% em abril.

"Não é verdade que os latinos sejam mais suscetíveis à desinformação" que a população média, corrobora Roberta Braga, diretora da DDIA.

A analista relacionou este ceticismo ao surgimento de novas organizações de checagem de fatos e recursos investidos em educar e incentivar a participação eleitoral do segundo maior grupo étnico dos Estados Unidos.