Condor incubado por humanos na Colômbia inicia longa jornada para a liberdade

Rafiki, um condor andino nascido em cativeiro na Colômbia, tem três meses de idade e está vivendo uma mentira. Todos os dias ele é alimentado com ratos por um suposto adulto de sua espécie. Mas, na realidade, ele nunca conheceu pássaros ou humanos.

Fernando Castro, uma espécie de "pai adotivo", insere seu braço em um fantoche que imita a cabeça e o pescoço de um condor adulto com uma precisão impressionante. A ave artificial entra no recinto escuro onde Rafiki permanece, em um esforço dedicado para proteger uma espécie em extinção no país anfitrião da maior cúpula de biodiversidade da ONU, a COP16.

“Faz mais de 20 anos que um condor não nasce na Colômbia por meio de incubação artificial. E essa é uma grande conquista”, comemora Castro, zootecnista do Parque Jaime Duque, localizado nos arredores de Bogotá.