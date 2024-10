Compensação justa ou conhecimento livre: genes sequenciados entram sorrateiramente na COP16

Pouco ou nenhum benefício do lucrativo avanço científico chegou às comunidades de onde saiu a planta em primeiro lugar.

A informação genética sequenciada da planta foi utilizada como base para um novo aromatizante sintético que hoje compete com a baunilha cultivada em vários países, principalmente por pequenos agricultores.

Grande parte da baunilha que hoje dá sabor a sorvetes e sobremesas é artificial, derivado do genoma de uma planta antes conhecida apenas por uma comunidade indígena mexicana.

"Uma grande quantidade de informação realmente valiosa foi encontrada no sistema procedente da pesquisa e utilização de recursos genéticos silvestres, em sua maioria de países em desenvolvimento. Atualmente, não há nenhum mecanismo para compensar as pessoas pela origem dessas informações na forma de dados sequenciados digitalmente”, acrescenta.

"Os recursos genéricos silvestres e os produtos farmacêuticos são um negócio bilionário. É evidente que são rentáveis e isso não se discute", disse à AFP Charles Barber, do grupo de reflexão Instituto de Recursos Mundiais (WRI).

Na última conferência, que ocorreu em Montreal em 2022, 196 países-membros da Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD) da ONU acordaram em criar um "mecanismo multilateral para a distribuição dos benefícios derivados do uso de informações de sequência digital (DSI) sobre recursos genéticos, incluindo um repositório global”.

No entanto, é possível quantififcar o valor da informação? E, além disso, como o conhecimento daqueles que descobriram a utilidade de uma planta pode ser compensado?

A questão é complexa. A troca de dados genéticos em plataformas de acesso aberto é fundamental para o progresso humano, por exemplo, na medicina e no desenvolvimento de vacinas.

“A tecnologia de sequenciamento avançou tanto que é possível chegar com um dispositivo portátil um pouco maior do que um telefone celular e literalmente sequenciar um genoma em uma ou duas horas e enviá-lo para a Internet à medida que é sequenciado”, disse à AFP Pierre du Plessis, especialista em DSI e ex-negociador dos países africanos na CDB.

“Uma vez que a sequência é inserida em um banco de dados público, geralmente não se aplicam obrigações de compartilhamento de benefícios”, disse à AFP Cali Nithin Ramakrishnan, pesquisador da Third World Network, uma ONG de defesa de países em desenvolvimento.

“Quando as informações sobre a sequência do sândalo estão disponíveis em um banco de dados, não importa se a Índia quer ou não compartilhar seu sândalo com uma empresa de cosméticos".

Isso “elimina a capacidade da Índia de regular o acesso ao sândalo e lucrar com ele”, acrescenta Ramakrishnan.