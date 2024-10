'Batalha na selva' entre Muhammad Ali e George Foreman completa 50 anos

Alfred Mamba tinha apenas 12 anos quando as estrelas americanas do boxe Muhammad Ali e George Foreman chegaram em outubro de 1974 a Kinshasa, capital do então Zaire (atualmente República Democrática do Congo), para lutarem pelo título mundial dos pesos pesados.

Após 50 anos, a lembrança da lendária 'Batalha na selva ('Rumble in the jungle') segue na memória do país e de Alfred, ex-boxeador que se tornou árbitro.

Naquele 30 de outubro de 1974, Alfred foi ver seu pai, também árbitro de boxe, que teve a honra de carregar a bandeira dos campeões no Estádio 20 de Maio.