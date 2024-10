Arce exige 'suspensão imediata" de bloqueios na Bolívia

O presidente advertiu que, se "este clamoroso pedido" não for ouvido, o governo "exercerá suas faculdades constitucionais para garantir o interesse do povo boliviano".

Ontem foi registrado o enfrentamento mais grave em uma via que a polícia tentou desbloquear no departamento de Santa Cruz, com saldo de 29 feridos, 27 deles efetivos policiais que foram agredidos e apedrejados, de acordo com as autoridades.

- Perdas milionárias -

Arce fez um balanço dos prejuízos econômicos provocados pelos bloqueios nas estradas.