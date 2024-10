Anatomia de um comício de Trump

Os comícios de Donald Trump seguem códigos precisos, para grande deleite dos seus apoiadores: "uma grande festa de amor", provocações assassinas e um culto absoluto ao chefe. O comício realizado esta semana no estado da Geórgia, no sul, é um exemplo típico. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ato I: chegada

Para ver o ex-presidente, a maioria de seus apoiadores chega com cinco, seis e até sete horas de antecedência. São recebidos por vendedores que oferecem camisetas e bonés com a imagem do candidato republicano e por outros apoiadores, com os quais gritam "Lute! Lute! Lute!", frase proferida por Trump quando foi alvo de tiros em julho. As portas se abrem. A multidão entra no local, neste caso um estádio de basquete universitário, em Atlanta.

Nas arquibancadas, Tikva Mann está muito animada com a ideia de participar de seu primeiro comício com o ex-presidente. "Mesmo que esteja do outro lado do estádio, não me importo, desde que consiga vê-lo", diz a israelense-americana de 83 anos, com um adesivo de "Trump" na bochecha. Ato II: primeira parte

A programação começa mais de quatro horas antes da chegada do candidato, com uma oração. Os participantes tiram os bonés vermelhos, recitam o juramento de fidelidade à bandeira americana e cantam o hino dos Estados Unidos. Os colaboradores de Trump sucedem-se no pódio. Todos elogiam o republicano. Eles afirmam que vão "salvar os Estados Unidos" de uma invasão de migrantes, de uma inflação desenfreada e de um "politicamente correto" devastador.

Como sempre, o candidato e magnata chega atrasado. Mas isso não é um problema. Seus apoiadores dançam ao ritmo dos sucessos de Pitbull, Elvis Presley e Miley Cyrus para passar o tempo. Um jovem com uma camisa azul claro abre caminho no meio da multidão. Ele convida a "assinar a petição de Elon Musk", o homem mais rico do mundo que faz campanha pelo republicano e oferece um milhão de dólares por dia a um signatário, escolhido aleatoriamente.

Ato III: o show de Trump Um rugido percorre a arena quando Donald Trump finalmente entra em cena, com as primeiras notas do hino ultrapatriótico "God Bless America". A música, que marca o ritmo do comício do candidato, é cantada pelos participantes, enquanto o septuagenário agita as mãos sorrindo.