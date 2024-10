Voto latino é fundamental nos EUA, mas ainda negligenciado pelos partidos

Angel Ozuna teve de passar 27 anos nos Estados Unidos para poder votar em uma eleição presidencial, mas ainda não sabe se exercerá esse direito em 5 de novembro. No estado da Geórgia, no sudeste do país, decisões como a desse eleitor latino podem definir as eleições.

O cidadão mexicano de 50 anos, naturalizado americano, prefere Donald Trump, embora a atitude do candidato republicano em relação à sua rival democrata, Kamala Harris, o faça duvidar sobre apoiá-la ou não.

“Não acho que seja justo um homem atacar uma mulher da maneira como ele a ataca”, diz ela.