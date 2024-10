Sporting confirma que Manchester United está disposto a pagar multa por Rúben Amorim

Amorim é um dos candidatos a substituir Erik ten Hag no Manchester United, após a demissão do holandês na segunda-feira.

"O Manchester United manifestou interesse em contratar o treinador Rúben Amorim" e "pagar a cláusula de rescisão" de 10 milhões de euros (R$ 61,6 milhões na cotação atual), informou o clube de Lisboa na página da Comissão do Mercado de Valores Imobiliários (CMVM), órgão que supervisiona a Bolsa portuguesa.

"Não falarei sobre o meu futuro. Tenho orgulho de ser o treinador do Sporting de Lisboa", declarou Amorim em entrevista coletiva na segunda-feira, véspera do jogo contra o Nacional da Ilha da Madeira pela Copa da Liga de Portugal.

Mas o Sporting e o treinador português de 39 anos evitaram até agora confirmar ou comentar as notícias sobre uma possível transferência à Inglaterra.

Amorim é considerado um dos melhores treinadores da Europa e foi cogitado pelo Liverpool como substituto de Jürgen Klopp, mas o escolhido foi o holandês Arne Slot.

O Manchester United demitiu Erik ten Hag na segunda-feira devido ao mau desempenho no início da temporada, com a equipe na 14ª colocação do Campeonato Inglês, e colocou como interino o também holandês Ruud van Nistelrooy, até então técnico auxiliar.

