Sorteio coloca Gauff e Pegula no grupo de Swiatek do WTA Finals

A polonesa Iga Swiatek terá que lutar em um grupo que inclui as americanas Coco Gauff e Jessica Pegula se quiser reconquistar o número 1 do mundo após o WTA Finals, de acordo com o sorteio realizado nesta terça-feira (29) em Riad, na Arábia Saudita.

Já a tenista que atualmente ocupa o topo do ranking, a bielorrussa Aryna Sabalenka, enfrentará a italiana Jasmine Paolini, a cazaque Elena Rybakina e a chinesa Zheng Qinwen.

Swiatek, atual campeã do torneio, não joga no circuito feminino desde sua eliminação diante de Pegula nas quartas de final do Aberto dos Estados Unidos, no início de setembro.