Sobreviventes de estupro na guerra de Tigray contam suas experiências angustiantes

Rawa se enrola em uma cadeira, puxa os joelhos até o peito e esconde o rosto com um longo véu branco, como se estivesse se protegendo do mundo exterior. “Sete homens me estupraram”, ela sussurra, contando sobre um ataque brutal logo após o início da guerra de dois anos na região de Tigray, no norte da Etiópia. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Rawa, cujo nome foi alterado como o de outras sobreviventes de estupro entrevistados pela AFP, tinha acabado de ter gêmeos quando a guerra começou em novembro de 2020.

O conflito colocou as forças do governo etíope, apoiadas por milícias regionais e soldados eritreus, contra os rebeldes de Tigray e deixou cerca de 60 mil mortos. As partes envolvidas no conflito se acusam mutuamente de atrocidades contra civis. Rawa, uma das um milhão de pessoas deslocadas pela guerra, é de Welkait, uma área disputada no oeste de Tigray, perto da fronteira com a Eritreia. “Fiquei porque tinha acabado de dar à luz, mas os outros fugiram e me deixaram para trás”, disse a mulher de 40 anos à AFP em uma pequena clínica no vilarejo de Shire, em Tigray.

Várias pessoas a denunciaram, dizendo que seu marido fazia parte da rebelião. Ela foi presa e espancada enquanto carregava um de seus gêmeos nos braços. “O bebê não está mais vivo”, ela soluça, e ainda não sabe o paradeiro do marido. “Passei por muito sofrimento”, disse, descrevendo como perdeu a consciência durante o ataque brutal de sete soldados eritreus.

O estupro a deixou soropositiva. “Não tenho uma saúde muito boa e não posso ir ao médico porque não tenho forças nem dinheiro para o transporte”, lamenta Rawa, que agora vive na rua com os filhos, sem poder pagar aluguel. - Violações “sistemáticas" -

A luta em Tigray terminou com a assinatura de um acordo de paz em Pretória em novembro de 2022, mas muitas vítimas ainda estão lutando para reconstruir suas vidas. Entre as muitas barbaridades infligidas a civis durante o conflito, o estupro e a violência sexual foram “sistemáticos” e usados como arma de guerra, de acordo com um estudo publicado em 2023 pela revista científica BMC Women's Health. As estimativas do número de estupros cometidos variam muito, chegando a 120 mil, de acordo com dados compilados por pesquisadores. Muitas vítimas preferem não denunciar os ataques.

As vítimas relataram que a maioria dos agressores eram soldados etíopes e eritreus, mas também milicianos da região vizinha de Amhara. A guerra em Tigray já durava um ano quando Tsega, outra sobrevivente de estupro que falou com a AFP, foi a um pequeno mercado perto de sua casa, no vilarejo de Sheraro, para comprar farinha. Sua família não tinha nada para comer.