Petrolífera mexicana Pemex perde US$ 8 bi no terceiro trimestre

A estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) registrou uma perda de 161,45 bilhões de pesos (US$ 8,03 bilhões ou R$ 46,35 bilhões, no câmbio atual) no terceiro trimestre, principalmente devido à queda nas vendas e à depreciação do peso mexicano, informou a companhia nesta terça-feira (29).

Esse resultado representa um aumento nas perdas em comparação com os 79,13 bilhões de pesos (R$ 22,72 bilhões) registrados no mesmo trimestre de 2023, segundo a Pemex.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Os principais fatores que contribuíram para essa variação foram: a diminuição das vendas totais; um aumento na deterioração de ativos fixos; e um aumento na perda cambial", explicou em um relatório aos investidores.