Os abusos sexuais contra menores, um tema delicado e doloroso para a Santa Sé

Desde sua eleição em 2013, o jesuíta argentino sancionou prelados na hierarquia católica e tornou obrigatória a denúncia de qualquer suspeita de agressão sexual ou assédio. Mas seu trabalho foi prejudicado por vários escândalos e as vítimas exigem mais ações.

A publicação, nesta terça-feira (29), de um primeiro relatório do Vaticano sobre a proteção de menores na Igreja mostra a importância dada pelo papa Francisco ao enfrentamento de crimes sexuais cometidos pelo clero, seu desafio mais doloroso.

No final de 2014, Francisco criou uma comissão consultiva internacional de especialistas para a proteção de menores, composta por religiosos e leigos, a qual solicitou a elaboração deste relatório em 2022.

No início de 2018, a viagem de Francisco ao Chile, um país então indignado com o encobrimento de escândalos, foi um fracasso visto como um ponto de virada no pontificado.

Na ocasião, o pontífice defendeu um bispo chileno suspeito de ter ocultado os crimes de um padre e pediu provas às vítimas, antes de emitir um pedido pessoal de desculpas por seus comentários infelizes e enviar um investigador ao Chile.

O caso levou a exclusões e renúncias na Igreja chilena.