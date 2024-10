ONGs denunciam relatório 'enganoso' de candidatura da Arábia Saudita para sediar Copa de 2034

O relatório, integrado à candidatura saudita e publicado no site da Fifa, usa de forma "seletiva" avaliações da ONU e foi preparado sem consultar interlocutores externos credíveis, como especialistas em direitos humanos sauditas, afirmam as ONGs.

Várias ONGs, entre elas a Human Rights Watch e a Anistia Internacional, apontaram, nesta terça-feira (29), como 'enganoso' um relatório independente sobre direitos humanos da candidatura da Arábia Saudita para sediar a Copa do Mundo de 2034.

O documento pode ser lido no site da Fifa, que ainda vai publicar sua própria avaliação, com um capítulo dedicado aos direitos humanos, dias antes de seu congresso em 11 de dezembro, acrescentou o porta-voz.

Contactado pela AFP, um porta-voz da Fifa ressaltou que esse relatório foi solicitado pelo comitê organizador da candidatura saudita e não pela entidade, que vai anunciar a sede do Mundial de 2034 em dezembro.

Até o momento, nem o AS&H Clifford Chance, nem as autoridades sauditas reagiram às denúncias das ONGs, entre as quais também estão FairSquare, Equidem, Football Supporters Europe e Gulf Centre for Human Rights.

Em um comunicado, as ONGs avaliaram que o relatório "não contém nenhum debate substancial sobre os abusos cometidos na Arábia Saudita, documentados por várias organizações de defesa dos direitos humanos e órgãos da ONU".

"A evidente omissão da perspectiva de partes interessadas externas credíveis não concorda com as recomendações sobre a avaliação de direitos humanos", apontam.