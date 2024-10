Napoli vence na visita ao Milan (2-0) e dispara na liderança da Serie A

O Napoli emendou diante do Milan (2-0) sua quinta vitória consecutiva, resultado que lhe permite abrir uma vantagem provisória de sete pontos no topo da Serie A, nesta terça-feira (29), pela décima rodada do campeonato italiano. Nada nem ninguém parece capaz de deter neste momento os napolitanos, que foram levados a outro nível sob o comando do técnico Antonio Conte: diante do público do estádio de San Siro, o Milan só segurou a pressão por cinco minutos, antes de o atacante belga Romelu Lukaku abrir o placar superando na corrida os marcadores 'rossoneri' (5'). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Pouco antes do intervalo, o Napoli deixou a situação ainda mais tranquila com um gol do georgiano Khvicha Kvaratskhelia, cujo chute certeiro surpreendeu o goleiro da seleção francesa Mike Maignan (43').

O time do sul da Itália, que viveu um pesadelo na temporada 2023-24 ao terminar na 10ª posição depois de ter conquistado o 'Scudetto' no ano anterior, não perde nesta temporada desde a primeira rodada e avança no ritmo dos campeões com 25 pontos obtidos dos últimos 27 em disputa, com apenas dois gols sofridos nos últimos nove jogos. O Napoli vai enfrentar a Atalanta no próximo domingo e a Inter uma semana depois. - 'Pés no chão' -

"O que conseguimos em dez jogos é incrível e inesperado, mas mantemos os pés no chão, embora seja difícil em Nápoles, onde há tanta paixão pelo futebol e por esta equipe", disse Conte em entrevista à plataforma DAZN. "O nosso objetivo é voltar à Europa na próxima temporada, porque pela primeira vez em 14 anos não vamos jogar na Europa este ano", lembrou o ex-técnico da seleção italiana. "Mas não nos escondemos (na corrida pelo título). É um dos melhores grupos que já treinei", insistiu. Seu primeiro perseguidor, a Inter de Milão, vice-líder com sete pontos, visita o Empoli (11º) nesta quarta-feira, enquanto a Juventus (3ª com 8 pontos) recebe o recém-promovido Parma (17º) no mesmo dia.

O Milan, que não pôde contar para este jogo com o seu capitão suspenso Théo Hernandez, continua na 8ª posição (14 pontos), mas já está a onze pontos do líder, embora tenha um jogo pendente, contra o Bologna, que foi adiado devido às más previsões meteorológicas no último fim de semana. Nos demais jogos disputados nesta terça-feira, o Bologna alcançou sua segunda vitória da temporada ao derrotar o Cagliari (2-0), e o Lecce cedeu a última posição ao Venezia após a vitória por 1 a 0 sobre o Hellas Verona. --- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Terça-feira: Cagliari - Bologna 0 - 2 Lecce - Hellas Verona 1 - 0

Milan - Napoli 0 - 2 - Quarta-feira: (14h30) Empoli - Inter