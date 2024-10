Naim Qassem, da sombra de Nasrallah à liderança do Hezbollah

Após ter passado décadas à sombra de Hassan Nasrallah, líder histórico do Hezbollah, Naim Qassem, de 71 anos, assumiu, nesta terça-feira (29), o comando do movimento libanês pró-iraniano que ajudou a fundar, em meio ao conflito com Israel. A trajetória de Qassem está intimamente ligada à de Nasrallah, que foi assassinado em 27 de setembro em um ataque israelense contra o subúrbio do sul de Beirute. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O novo líder foi um dos fundadores do Hezbollah em 1982, quando o grupo islamista foi criado a pedido do Irã após a invasão israelense ao Líbano.

Em 1991, Qassem se tornou secretário-geral adjunto do Hezbollah, no ano seguinte ao fim da guerra civil no Líbano (1975-1990) e antes de Hassan Nasrallah assumir o comando do movimento em 1992. Desde então, ambos gerenciaram lado a lado uma organização armada cuja influência cresceu consideravelmente a cada década, tornando-se um ator-chave na geopolítica do Oriente Médio. Como membro do Conselho da Shura, o órgão dirigente do Hezbollah, Naim Qassem estava em posição de suceder Nasrallah, mas seu nome não era o mais cotado.

Hashem Safieddine, uma figura proeminente do grupo e primo de Nasrallah, era considerado o candidato mais provável, mas acabou assassinado no início de outubro. - Menos carismático - Naim Qassem nasceu em Beirute em 1953, em uma família oriunda de Kfar Fila, um povoado do sul do Líbano.

Antes de fundar o Hezbollah, ele havia se juntado às fileiras do outro grande movimento xiita, Amal. Casado e pai de seis filhos, é formado em Química pela Universidade Libanesa e, segundo sua biografia oficial, lecionou durante seis anos em centros públicos de ensino secundário. Qassem fala francês e inglês e, antes da guerra entre Israel e Hezbollah - que começou há mais de um mês -, concedia frequentemente entrevistas à imprensa.

Enquanto Nasrallah raramente aparecia em público desde a última guerra com Israel, em 2006, o novo líder do movimento era um dos poucos altos dirigentes do Hezbollah que o fazia. Além de suas funções protocolares, Qassem também gerenciava assuntos políticos e os processos parlamentares e governamentais, informou à AFP uma fonte próxima ao novo líder. Mas desde a recente escalada israelense, ele não tem aparecido em público, limitando-se a fazer três discursos pré-gravados transmitidos pela emissora do Hezbollah, Al Manar.