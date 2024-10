Morre Paul Morrissey, cineasta próximo a Andy Warhol que filmou 'underground' nova-iorquino

Morrissey ganhou notoriedade no mundo artístico nova-iorquino com seus filmes "Flesh", "Trash" e "Heat", uma trilogia cult protagonizada por Joe Dallessandro, ator fetiche da cultura gay da época.

De acordo com seu arquivista Michael Chaiken, citado pelo jornal New York Times, o artista morreu na segunda-feira (28) de pneumonia no hospital onde estava internado.

Produzidos por Warhol, seus longas vanguardistas apresentavam marginalizados, trabalhadores do sexo, transsexuais e dependentes químicos. Sua longa filmografia continuou na década de 2000 com "News from Nowhere" (2010).

No mundo de Andy Warhol, Paul Morrissey também trabalhou com o grupo de Lou Reed, The Velvet Underground, em seu primeiro álbum com a cantora alemã Nico, "The Velvet Underground & Nico".

O Museu Andy Warhol de Pittsburgh, cidade natal do mestre da pop art, expressou sua "profunda tristeza" pela notícia da morte de Paul Morrissey.