Ministra norte-coreana das Relações Exteriores faz visita oficial à Rússia

A ministra norte-coreana das Relações Exteriores, Choe Son Hui, chegou nesta terça-feira (29) à Rússia para uma visita oficial, informaram fontes diplomáticas russas citadas pela imprensa local. A chefe da diplomacia chegou à cidade de Vladivostok, no extremo leste russo, e viajará na quarta-feira a Moscou, segundo as agências russas. A viagem acontece no momento em que as potências ocidentais alertam para a possível participação de milhares de soldados norte-coreanos em combates na Ucrânia, o que, afirmam, representaria uma perigosa escalada do conflito.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou na segunda-feira que 12 mil soldados norte-coreanos estarão "em breve" na Rússia para receber treinamento. Zelensky afirmou nesta terça-feira que conversou sobre a questão com seu homólogo sul-coreano, Yoon Suk Yeol. "Conversamos sobre o envolvimento do Exército norte-coreano na invasão russa da Ucrânia e chegamos à mesma conclusão: esta guerra virando algo internacional", afirmou o presidente no Telegram.

Na semana passada, os deputados russos aprovaram por unanimidade a ratificação do "tratado de associação estratégica global" com a Coreia do Norte. O Senado ainda deve examinar o texto em 6 de novembro. O tratado entre Rússia e Coreia do Norte foi assinado em 19 de junho, durante uma visita do presidente russo, Vladimir Putin, a Pyongyang, uma demonstração da aproximação entre os países. O acordo prevê, no artigo 4, "ajuda militar imediata" em caso de agressão armada da parte de terceiros países.