Leverkusen avança às oitavas da Copa da Alemanha; Dortmund é eliminado pelo Wolfsburg

O zagueiro sueco do St. Pauli, Eric Smith, marcou no início do segundo tempo (58') dando mais emoção à partida mas o atacante norueguês Antonio Nusa tranquilizou sua equipe faltando 10 minutos para o fim (80').

O Dortmund dominou a posse de bola, mas não teve fluência no ataque e não conseguiu superar a defesa adversária.

"É extremamente amargo sofrer um gol como esse depois de 120 minutos. É difícil", desabafou Pascal Gross, do Dortmund. "Temos problemas com lesões, mas isso não é desculpa. Tivemos chances de marcar", acrescentou.

Depois do naufrágio no segundo tempo no Santiago Bernabéu diante do Real Madrid, há uma semana, pela Liga dos Campeões (5-2), e da derrota na visita ao Augsburg, na Bundesliga (2-1), o Dortmund continua fracassando em seus jogos fora de casa. No campeonato alemão conquistou apenas um ponto em quatro jogos.