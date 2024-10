Japão reativa reator nuclear perto da central acidentada de Fukushima

A operadora Tohoku Electric Power Company anunciou que vai reativar a unidade número dois da central de Onagawa, na região de Miyagi (nordeste do país).

O Japão vai reativar nesta terça-feira (29) um reator nuclear, reforçado com um muro anti-tsunami, em uma região próxima da central de Fukushima, que foi muito danificada no desastre de 2011, segundo o operador da central.

A quarta maior economia do mundo voltou a recorrer à energia nuclear para reduzir as emissões, diminuir as caras importações de combustíveis fósseis e atender a demanda dos centros de dados de inteligência artificial.

"A energia nuclear, ao lado da energia renovável, é uma importante fonte de energia descarbonizada e a nossa política é utilizá-la ao máximo, com a condição de que a segurança esteja garantida", disse o porta-voz do governo, Yoshimasa Hayashi.

O terremoto e o tsunami de 2011, que mataram quase 18 mil pessoas, também provocaram a inundação dos geradores da central de Fukushima Daiichi e o derretimento de três reatores.