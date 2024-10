Israel prossegue com ofensiva no Líbano e Gaza em meio a críticas por proibir a UNRWA

Israel enfrentou uma onda de reações internacionais nesta terça-feira (29) contra a sua decisão de proibir as atividades da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA), enquanto prossegue com as ofensivas na Faixa de Gaza e no Líbano. No território palestino, a agência da Defesa Civil informou nesta terça-feira quase 100 pessoas morreram em um bombardeio noturno no norte do território, onde o Exército israelense intensificou as operações terrestres e aéreas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No Líbano, onde o movimento Hezbollah anunciou a nomeação do seu número dois, Naim Qassem, como sucessor do falecido líder Hassan Nasrallah, a agência de notícias estatal relatou uma profunda incursão de tanques israelenses no sul.

A guerra, iniciada há mais de um ano em Gaza devido ao ataque do Hamas contra Israel, estendeu-se ao Líbano em setembro, onde o Exército israelense combate o Hezbollah, aliado do movimento palestino e também apoiado pelo Irã. A abertura desta segunda frente não deu trégua aos habitantes do território palestino sitiado, onde o porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Basal, anunciou que um bombardeio contra um edifício residencial em Beit Lahia deixou 93 mortos e 40 desaparecidos. "A maioria das vítimas eram mulheres e crianças. As pessoas tentavam salvar os feridos, mas não há hospitais, nem atendimento médico adequado", disse Rabi al-Shandagli, uma testemunha de 30 anos que se refugiou em uma escola próxima.

O Exército israelense afirmou à AFP que estava analisando as informações sobre este ataque. Por outro lado, assumiu a responsabilidade pelas ações no setor vizinho de Jabaliya, que mataram "cerca de 40 terroristas". Em 6 de outubro, as tropas israelenses iniciaram uma nova ofensiva no norte de Gaza, onde dizem que os combatentes do Hamas estão se reagrupando. A operação causou o deslocamento de dezenas de milhares de pessoas e, segundo a Defesa Civil, centenas de mortes. A guerra eclodiu em 7 de outubro de 2023 com o ataque sem precedentes do Hamas, que matou 1.206 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses que incluem os reféns mortos em cativeiro.

Israel lançou então uma campanha de retaliação para acabar com o movimento palestino que já matou pelo menos 43.061 pessoas, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, considerados confiáveis pela ONU. - Novo líder do Hezbollah - Quase desde o início da guerra em Gaza, as tropas israelenses e os combatentes libaneses do Hezbollah trocaram disparos na fronteira entre os dois países, forçando milhares de habitantes de ambos os lados a fugir.

Com o objetivo de permitir o retorno dos 60.000 habitantes deslocados do norte do seu território, Israel lançou bombardeios diários sobre o Líbano desde 23 de setembro, acompanhados uma semana depois por uma ofensiva terrestre no sul do país. Esta ação enfraqueceu a poderosa formação político-militar xiita, que perdeu o seu influente líder Nasrallah em 27 de setembro em um bombardeio na periferia sul de Beirute, e o seu provável sucessor, Hashem Safieddine, dias depois. Nesta terça-feira, o Hezbollah anunciou a nomeação como novo líder do seu número dois desde 1991, Naim Qassem, cofundador do movimento e o seu líder mais visível publicamente nas últimas décadas.

Segundo dados oficiais, a ofensiva do mês passado deixou mais de 1.700 mortos no Líbano. Na segunda-feira, as autoridades relataram 60 mortos em ataques aéreos no leste e sete na cidade de Tiro, no sul. Nesta terça-feira, Israel continuou o seu bombardeio no sul do Líbano e, segundo a agência de notícias estatal libanesa, realizou um ataque de tanques em direção à localidade de Khiam, a 6 quilômetros da fronteira, incomum pela sua profundidade. O território israelense também foi atingido por mísseis lançados pelo Líbano, que mataram uma pessoa na cidade de Maalot, no norte, e por um drone dos houthis iemenitas, que caiu no sul sem causar feridos.