Hezbollah anuncia Naim Kassem como novo líder do grupo, substituindo Hassan Nasrallah

O Hezbollah anunciou, nesta terça-feira, 29, que Naim Kassem é o novo líder do grupo libanês, substituindo Hassan Nasrallah, assassinado em um ataque aéreo de Israel, em Beirute, no fim de setembro. Em declaração, o grupo disse que as políticas de Nasrallah serão continuadas "até que a vitória seja alcançada".

Em um discurso televisionado no início deste mês, Kassem afirmou que as capacidades militares do Hezbollah estavam intactas após o assassinato de Nasrallah e alertou Israel de que ele só sofreria mais à medida que a guerra continua. Fonte: Associated Press