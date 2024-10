Geórgia fará recontagem parcial de votos após denúncias de fraude nas eleições legislativas

O partido Sonho Georgiano, no poder desde 2012, obteve 53,92% dos votos, segundo os resultados quase finais das eleições de sábado. A coalizão da oposição obteve 37,78% dos votos, mas rejeitou a derrota.

As autoridades "recontarão os votos em cinco assembleias de voto escolhidas aleatoriamente em cada círculo eleitoral", afirmou a comissão em um comunicado publicado no seu site.

A Comissão Eleitoral da Geórgia anunciou, nesta terça-feira (29), que vai recontar os votos em 14% dos centros de votação, depois de a coalizão de oposição pró-europeia deste país do Cáucaso ter acusado o partido no poder de fraude.

A presidente pró-europeia desta ex-república soviética de 4 milhões de habitantes, Salome Zourabishvili, afirmou que nas eleições foram utilizados métodos de fraude "sofisticados", semelhantes, segundo ela, aos usados na Rússia.

"É muito difícil acusar um governo", mas "a metodologia é russa", declarou a chefe de Estado, pró-Ocidente e contrária ao governo, em entrevista à AFP.

O porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, rejeitou as "acusações infundadas" e negou qualquer interferência do seu país no processo eleitoral georgiano.