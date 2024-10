Geórgia fará recontagem de votos após denúncias de fraude

O partido Sonho Georgiano, no poder desde 2012, obteve 53,92% dos votos, segundo os resultados quase finais das eleições de sábado. A coalizão da oposição obteve 37,78% dos votos, mas rejeitou a derrota.

Autoridades "recontarão os votos em cinco assembleias de voto escolhidas aleatoriamente em cada círculo eleitoral", afirmou a comissão em um comunicado publicado no seu site.

A comissão eleitoral da Geórgia anunciou nesta terça-feira (29) que vai recontar os votos em 14% dos centros de votação, depois que a coalizão opositora pró-Europa acusou o partido no poder de fraude.

A presidente pró-Europa da ex-república soviética de 4 milhões de habitantes, Salome Zourabishvili, denunciou métodos de fraude "sofisticados" semelhantes, segundo ela, aos usados na Rússia. "É muito difícil acusar um governo", mas "a metodologia é russa", declarou à AFP a chefe de Estado.

O porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, rejeitou as "acusações infundadas" e negou qualquer interferência do seu país no processo eleitoral georgiano.

A União Europeia (UE) e os Estados Unidos, que, juntamente com observadores internacionais, haviam denunciado "pressões" durante a votação, pediram que o governo georgiano investigue as acusações de irregularidade.