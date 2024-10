Evo Morales diz ter sofrido atentado a tiros

Ex-presidente boliviano relatou que seu veículo foi atingido por 14 projéteis. Motorista ficou ferido.O ex-presidente da Bolívia Evo Morales informou, neste domingo (27/10), que o veículo que o levava à emissora onde costumapresentar seu programa de fim de semana foi atingido por 14 tiros, disparados por homens não indentificados que feriram o motorista do político. O antigo mandatário declarou à rádio Kawsachun Coca que a perseguição a seu veículo por outros dois em que viajavam os agressores ocorreu às 6h25 (hora local), no trajeto entre a cidade de Villa Tunari e Lauca Eñe, na região de Cochabamba. Morales disse que observou que dois ou três caminhões seguiam seu carro, então seu motorista "desviou” sua rota, mas a perseguição não parou. "Foi quando percebi que era uma operação”, disse. "Fiquei surpreendido, felizmente salvamos nossas vidas”, disse o ex-presidente que disse ter contado ao menos 14 tiros. O episódio foi registrado em um vídeo de quatro minutos filmado por uma mulher que estava no carro com Morales e que mostra parte do ocorrido. "Desça, desça, desça!”, disseram a Morales os dois ocupantes do veículo, enquanto o líder do Movimento ao Socialismo (MAS) falava ao telefone tentando alertar sobre o que estava acontecendo. A filmagem é interrompida por um momento, depois Morales se refere ao fato de terem que trocar de veículo, pois o anterior estava danificado e com o pneu furado por causa de um tiro. É quando os ocupantes percebem que o motorista que conduz o veículo está sangrando na cabeça, enquanto buzina insistentemente para passar por um trecho da via com muito trânsito. Depois, o líder do partido no poder abre a janela e alerta os membros da comunidade de que foram baleados e pede-lhes que bloqueiem a estrada para que seus perseguidores não possam passar. Após o ocorrido, Morales destacou o ocorrido ao governo de Luis Arce e disse que "hoje foi cumprido" o plano para tentar matá-lo, depois que fracassaram as tentativas de destruí-lo politicamente e processá-lo judicialmente”, afirmou. Estes fatos ocorrem quando no dia que marca duas semanas do bloqueio de estradas que os seguidores do ex-presidente mantêm para exigir que o governo retire os processos judiciais por tráfico de pessoas e estupro contra Evo Morales, que consideram parte de uma perseguição política. jps (Efe)